Aurore PLANCKAERT

Conseillère en développement des compétences au sein du GRETA Grand littoral, mon domaine est le conseil et l'accompagnement d'un public en demande d'évolution professionnelle.

Spécialisée auprès des personnes en situation de handicap, je prends en compte les particularités de chacun pour définir un profil et construire un plan d'action cohérent.



Mes compétences :

Linguistique

Organisation du travail

Technique d'entretien et de communication

Animation de formations

Animation de groupes

Animation de réunions

Technique d'analyse

Sociales

Accessibilité aux personnes handicapées