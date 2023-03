AVP Devient désormais AVP GUIDAGE, L'entreprise familiale fondée en Juin 2015, répond à l'intégralité des besoins d'escorte, d'accompagnement, de guidage et de convoyage en voiture pilote & moto guidage.

La reconnaissance du sérieux et du professionnalisme AVP GUIDAGE sont un atout indispensable sur la voie publique et votre image de marque.



AVP GUIDAGE vous propose des tarifs à la journée, à la demi-journée, mais également des forfaits à la semaine ou au mois.

Vous pouvez demandez dès maintenant votre devis d'estimation gratuite, notre équipe prendra contact avec vous sous un délai de 10 minutes à 1 heures maximum.



En attendant, pour une découverte de l'entreprise AVP GUIDAGE, nous invitons les professionnels du transport exceptionnel mais également tous ceux qui le désire à vous rendre sur notre site officiel en cliquant sur le lien ci-dessous, bonne visite et surtout prudence et bonne route à tous !



www.atlantique-voiture-pilote.fr



****************************

Vous êtes Transporteur de masse indivisible, une société d'escorte et guidage de convoi exceptionnel ?



Vous souhaitez collaborer avec AVP GUIDAGE ?

C'est simple, rapide et surtout LA SOLUTION à vos attentes !

Contactez-nous par téléphone au : 07.71.24.02.57





Mes compétences :

Convoi Exceptionnel

Escorte

Voiture pilote

Moto guidage

Assistance

Accompagnement