Dominique PUTOIS

Bonjour,



Fort d'une expérience de presque dix ans dans la Supply Chain et le lean management, je suis maintenant Consultant Lean Supply Chain& manufacturing, afin de diffuser mon savoir-faire et mes expériences passées auprès des PME.

J'ai donc rejoins la société Elcimaï Conseil, qui propose des missions allant de l'aide à la décision à l'assistance de maîtrise d'ouvrage, en passant par des études de faisabilités, des accompagnements Lean liés à l'environnement de la Supply Chain dans des secteurs variés tels que :



- L'agro-alimentaire,

- La Cosmétique/Pharma,

- Le BTP,

- L'industrie automotive,

- Le Textile,

- ...



Mes expériences s'appuient sur :



- La charge d'un entrepôt centrale qui a pour but de stocker et de préparer les commandes des différents centres clients.

- La supervision d'une usine de transformation située au Portugal comptant 140 personnes.

- La prestation logistique où l'une des principales missions s'axait à la mise en place d'un plateau de prestation sur la fiabilisation des organisations et des systèmes informatiques de supply chain.

- Le rôle de chef de projet supply chain spécialisé dans le retour des contenants vides vers les fournisseurs de rang 1.

- La productivité de secteurs par la fiabilisation des outils de production et la réorganisation des tâches au poste de travail.

- La restructuration d'un service Outillage puis de sa gestion. Puis j'ai progressé en tant que chef de projet adjoint industrialisation.

- La charge de la logistique pour une gamme de produit pour un fournisseur automobile.



Ainsi que :



- Des audits de processus et de l'analyse des flux,

- Du déploiement Lean manufacturing,

- De l'analyse des stocks, des flux et des approvisionnements pour paramétrage outil,

- Des études stratégiques avec plan d'implantation ou de redimensionnement.





Spécialités : Lean management, gestion de projets, conduite du changement, amélioration continue, Supply chain, Industrialisation, Formation, Outils logistiques.



Mes compétences :

Logistique

Chef de projet

Process

Supply chain

Lean manufacturing

Production