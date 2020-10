Christian CHRISTIAN HOFFMANN (HOFFMANN)

De formation d’ingénieur généraliste en génie mécanique et productique avec une spécialisation dans les systèmes de production, j'ai pu découvrir l'entreprise et son fonctionnement, tant administratif que technique et relationnel auprès de Servitec, petite entreprise réalisant des équipements de process et de mesure pour l'industrie de la boisson.



Ayant suivi un bilan de compétence, je me suis orienté dans le domaine informatique et en particulier le développement, domaine qui m’est proche au vu de mes nombreuses activités qui s’y rapportent. En effet, j'ai pu participer à la mise en place et le suivi d’une base de donnée professionnelle ou développer quelques macros. Mon expérience personnelle dans le domaine est visible sur le site Internet http://jemaf.fr (30 000 visites/mois) que je gère et dans les diverses réalisations présentées. Une première expérience professionnelle de 6 mois dans le développement sous Symfony a confirmé mes compétences et intérêts dans le domaine. Tout cela me permettra de m’adapter et me former au poste que nous pourrions définir, dans un domaine requérant la maîtrise de l’outil informatique.



Mon souhait serait de pourvoir développer des outils pratiques et utiles, qui simplifient la vie et optimisent les travaux. Une ambiance et des conditions de travail agréables sont pour moi aussi vitales.



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

PHP

Internet

JavaScript / jQuery

Seagate Crystal Reports

HTML / CSS

ECommerce

WordPress

Microsoft Office

SketchUp

Symfony2

Node.js

Drupal

Magento

Sass

Object Oriented Analysis/Design

Silex

Unreal Engine

ODBC

SQL

Visual Basic

