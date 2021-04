Benoit LAGNEAU

Manager opérationnel, spécialiste de la production industrielle, expert en amélioration continue.



Approche globale du métier : analyse de l’existant, identification des axes d’amélioration, déploiement de démarches Lean Manufacturing, optimisation des lignes de production, clarification et refonte de processus, sécurisation des achats et maîtrise des coûts, animation d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, pilotage de la performance, gestion de projet .



Adaptable et ouvert et pédagogue, je désire exploiter mon aisance relationnelle, mon esprit d’équipe, mon leadership et mon orientation résultat pour prendre la direction d’un site de production ou d’un bureau d’études dans le domaine Automobile, Ferroviaire, Horlogerie ou Mécanique de précision, de préférence en Suisse ou en France.







Mes compétences :

Management d'équipes

Conception mécanique

Project manager

ERP

Lean manufacturing

Organisation

Logistique

Kanban

5S

CATIA V5

ProEngineer

JDEdwards

Axapta

SAP

maintenance

Supply Chain

Solid Edge

ProEnginner

Oracle

Microsoft Dynamics AX

JDEdwards Suite

Chassis

Autocad

GMAO