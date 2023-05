Olivier OLIVIER GROOTENBOER

ALCANDRE est un cabinet de chasse, de recrutement par approche directe et d'accompagnement individuel (cadres, managers et dirigeants).



La valeur du cabinet ALCANDRE repose sur un professionnalisme reconnu, s’appuyant sur la connaissance de nombreux secteurs (IT - informatique - télécom, industrie - électronique - aéronautique - énergie - transport - ingénierie, audit - conseil - finance- assurance), la maîtrise de ses best practices et la considération des candidats. Nos dix experts exercent leur métier avec passion, animés par la volonté constante de créer le succès par la rencontre d'une ambition personnelle et d'un projet d'entreprise.



PERIMETRE D’INTERVENTION :

• Accompagnement individuel, assessment, développement personnel, coaching de managers et de dirigeants, mentoring d'affaires ;

• Repositionnement professionnel, mentoring et outplacement : nos mentors permettent à de nombreux cadres dirigeants de retrouver un très beau poste ;

• Formation au management, team building / cohésion d’équipe, 360°, travailler son networking ;

• Accompagnement de start-up : audit de porteurs de projet, recrutement d’associés et de l’équipe dirigeante, accompagnement du dirigeant ;

• Chasse de têtes et recrutement par approche directe (cadres & managers) ;

• Recrutements en Allemagne et en France pour le compte de sociétés allemandes ;

• Mission Handicap (Handi-Match) : spécialisation et intégration de Travailleurs Handicapés ;

• Prévention des risques psychosociaux / RPS : intervention soutien psychologique grâce à nos psychologues du travail ;

• Conseil RH et externalisation de la fonction recrutement et RH (mobilité, gestion de carrière, GPEC, politique Handicap,…) ;

• Mise à disposition d’un DRH un à deux jours par semaine.



NOS ATOUTS :

• Solide connaissance métiers : IT - informatique - télécom, industrie – électronique – énergie, assurance... ;

• Respect des engagements ;

• Equipe expérimentée et multiculturelle ;

• Dimension internationale - axes franco-allemand et franco-américain ;

• Réactivité et implication dans la durée.



Olivier Grootenboer, CEO +33(0)6.88.39.37.39 - ojg@alcandre.com

www.alcandre.com





