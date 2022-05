Philippe DONDRILLE

Depuis 20 ans dans les métiers de l’IT, j’ai développé une véritable compétence en matière de gestion des Services IT en intégrant les aspects organisationnels, techniques et humains dans un souci d’efficacité et de satisfaction client.

Mon expérience dans les infrastructures, les réseaux, les systèmes, les applications, mon pragmatisme et ma capacité d’adaptation me permettent d’être efficace pour proposer, développer et délivrer des solutions adaptées aux besoins des clients.



Mes compétences :

ITILV3

Iso 27001

Management d'équipe

Internet

WEB

Réseaux

Manager