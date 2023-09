A. M. LOUISIN

Manager ayant plus de 20 ans d'expérience dans divers domaines allant de l'aéronautique (civile et militaire) à la recherche dans le domaine médical, en passant par les services, j'aime le travail en équipe réalisé dans une ambiance motivante.



Je suis actuellement en écoute active du marché.



En résumé, voici quelques unes de mes principales responsabilités et activités tout au long de ma carrière professionnelle:

- Augmentation de la productivité au sein de l'entreprise et des services sous ma responsabilité, dans le respect de la personne humaine et de la culture d'entreprise,

- Assurance de la conformité entre les besoins des clients et les réalisations (engagements, tests, validations, documentation) dans le respect du budget alloué,

- Accomplissement des travaux dans un mode intégré, en favorisant les synergies entre les différentes forces vives de l'entreprise (R&D, sales, ...) et en prenant en compte les retours du client et du marché,

- Maintenir au plus haut niveau les relations avec les clients.



Je suis ingénieur mais aussi pilote (de très nombreuses heures de vol sur différents appareils). Mes vols sont réalisés le WE ou durant mes congés.

J'ai réalisé ma formation intégrée de pilote de ligne au sein du « Pilot Training College of Ireland » et au Florida Institute of Technology (FIT) à Melbourne/FL (USA),

_ JAR-FCL ATPL(A) théorique,

_ FCL 1-028 level 5,

_ Medical Class 1 à jour,

_ CPL,

_ MEP (land) à jour

_ MEIR à jour,

_ MCC et JOC sur B737, réalisées à Dublin.



Mes compétences :

Aeronautics

Computer science

Management de projet

Armements aéroportés

Corba

Aéronautique

Défense

Oracle

Chef de projet

C++

C

Sybase

ITIL

CMMI

Urbanisme

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Project

Big Data

Microsoft PowerPoint

Smulation 3D

Imagerie médicale