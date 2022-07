Diplômée de l'Ecole des Psychologues Praticiens de Paris, je suis spécialisée en Psychopathologie (enfants, adolescents, adultes).

En 2014, j'ai effectué un Diplôme Universitaire dirigé par Philippe Jeammet, intitulé : Adolescents Difficiles - approche psychopathologique et éducative.

Je suis également formée aux thérapies d'affirmation de soi, à la gestion de la crise suicidaire, en psychotraumatologie (animation de cellule d'urgence et formée à l'ICV niveau 1 et 2).



J'exerce actuellement et depuis de nombreuses années au sein de la Fondation le Refuge IDF (animation de groupes d'affirmation de soi et de gestion des conflits avec les jeunes LGBTQIA+ hébergé.e.s) et de l'association Apsytude visant à favoriser le bien-être étudiant (consultations psychologiques pour les étudiant.e.s, stand de sensibilisation autour de la gestion du stress, formations aux professionnel.le.s)



Je reçois également en cabinet libéral sur Paris deux jours par semaine.





Pour plus d'informations n'hésitez pas à me joindre à cette adresse :



audrey.louisin@gmail.com



Mes compétences :

Affirmation de soi

Animation de groupe

Régulation émotionnelle (thérapies ACT et TCD)

Gestion de la crise suicidaire

Psychotraumatisme - Cellule d'urgence - ICV

Troubles du comportement alimentaire