Axelle DELAFOLIE

☞ Concepteur designer graphique en communication je travaille depuis 10 ans en tant que freelance.

Passionnée par l’illustration je me suis spécialisée en dessin numérique ce qui m’amène à travailler très régulièrement pour l’édition jeunesse et la presse.

Mon cursus ponctué de passages en entreprise et de formations m’a permis de développer une culture graphique large en print. mais aussi en web. Vous pouvez me contacter pour vos projets d’identité visuelle, web design et communication graphique.

Je vous propose un esprit positif et des compétences larges



✭Portfolio✭ :

http://www.lespoupeesdaxelle.fr

http://www.lespoupeesdaxelle.fr/creationsgraphiques.html



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe InDesign CS6

HTML/CSS

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

After Effects