Axelle HERITIER

Après avoir effectué un Master Finance en alternance au sein d’une agence professionnelle du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, j’ai obtenu une mission de remplacement d’une chargée de clientèle professionnelle.



Je justifie aujourd’hui d’une bonne expérience du marché des professionnels. Je maîtrise le diagnostic financier, économique et juridique et présente des qualités humaines et commerciales. Au cours des derniers mois, j’ai accru mes compétences en analyse financière et ai appris à négocier des contreparties en vue d’optimiser la relation client et d’assurer la meilleure rentabilité à mon portefeuille, tout en maîtrisant les risques.



Pourvue d’un excellent relationnel, je dispose d’un goût prononcé pour la vente, la conquête et le développement de la clientèle. J’apprécie également la collaboration en équipe. Mon engagement et ma polyvalence me permettent d’être réactive et d’assumer des missions variées.



Mes compétences :

Analyse financière

Commercial

Gestion des risques

Banque