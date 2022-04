Forte d'une expérience de plus de deux ans dans la communication, mon objectif est d’évoluer au sein d'une organisation au sein de laquelle je pourrai valoriser les initiatives et les projets, afin de créer et de renforcer sa relation avec les différents publics.



Mes atouts :

# Qualités relationnelles

# Sens de l'organisation

# Forte adaptabilité

# Connaissance de l'environnement territorial

# Réactivité

# Gestion des priorités



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop