Axelle LE ROÏC

Je recherche actuellement une entreprise spécialisée dans le tourisme et/ou l'hôtellerie dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à partir de Septembre Prochain.



Après un Baccalauréat Sc. Technologiques de la Gestion spécialisé Mercatique, et actuellement en BTS Tourisme, mon profil répond aux besoins stratégiques de vente et de développement Marketing d'une entreprise de tourisme.



J'aime créer des liens avec les personnes qui m'entourent: Mes qualités reposent principalement sur une facilité de contact et d'écoute. De plus je suis à l'aise en langues (anglais et espagnol) grâce à mes deux années de BTS Tourisme et grâce à un stage aux Emirats Arabes Unis.



J'ai également de grandes facilités en informatique.









Mes compétences :

Informatique

Vente

Marketing

Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Access

Movie Maker, Paint.net, Opera, Gestour