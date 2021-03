Axelle TABOR

Passionnée par lunivers du vin et de la gastronomie, je mets mon expérience de sept ans en développement commercial et en marketing au service de vos projets.

Parmi mes atouts: prospection et recherche de nouveaux clients, gestion dun portefeuille clients, conseil et fidélisation de la clientèle, forte expérience en marketing produit, bonne capacité rédactionnelle, expérience internationale, relations partenaires et presse.

Anglais courant, WSET niveau II. Préparation du WSET niveau III.

Nhésitez pas à me contacter!

Bonne visite!



Mes compétences :

Développement commercial

Spiritueux

SAP SD

SAP