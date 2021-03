Aimant travailler dans le domaine du social,j''occupe un emploi de médiatrice du lien social dans un quartier; mon métier est lié au lien social, être à proximité de la population pour répondre à leurs demandes, leur venir en aide en les accompagnant dans leur démarche, les orienter vers les bons services, les conseiller et surtout être à leur écoute. La population est très ravie de l'aide que je leur apporte, de cette proximité aussi.

Mes missions ont été élargit depuis 2015, je fais de la gestion urbaine de proximité dans les quartiers prioritaire mais aussi je m'associe à des montages de projets



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un emploi dans ce domaine avec plus de responsabilité, l'idéal c'est de concilier le terrain pour être à proximité des habitants et le service concernée par la mission.



Mon ambition est de pouvoir évoluer dans ce secteur, J'aime beaucoup ce que je fais.



Mes compétences :

Polyvalence et adaptation

Accueil physique et téléphonique

Rigueur dans le travail

Autonome mais sachant travailler en équipe

Fonceur déterminé à atteindre les objectifs

Ambitieuse et sens de responsabilité

Prend des initiatives

Volontaire et énergique

Chargée de projets