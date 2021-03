Aymane CHAHID (AYMANE CHAHID)

CHAHID Aymane, un jeune marocain diplômé âgé de 25 ans, Titulaire d'un master spécialisé en management des ressources humaines Ingénierie de formation professionnelle et validation des acquis, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan.

Je maîtrise le droit social, le code du travail, le développement RH et la gestion de paie.

C'est à travers ces acquis, que je souhaite être mis à votre disposition, afin de rejoindre vos équipes, avec motivation et dynamisme.