Aymen ZENATI

Titulaire d’un titre d’ingénieur en ingénierie chimique et gestion des risques industriels à l’université paris 6 et d’un MBA en Management et Energie à Ionis School of Technology and Management. . Mes savoirs faire acquis durant mes formations me permets de travailler en collaboration avec tous les métiers et tous les acteurs de l’entreprise et donc avoir un grand sens de l’organisation, de la méthode et beaucoup d’adaptation. En effet, je suis à la recherche d'un poste (CDD,CDI, Intérim...) à partir de 30/03/2015 dans une entreprise afin de faire la différence par mon travail Polyvalent et motivé. Je sais être une force de proposition et je recherche un poste qui me permettra de mettre en œuvre ma double compétence 'Technique et managérial' dans le secteur de la qualité sécurité et environnement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management des risques chimique

Chimie industrielle

Visual Basic/Excel

Aspen-Hysys

Energie

Microsoft Office

AutoCAD

Microsoft Project

Microsoft Access

Efficacité énergétique

Energie éolienne

Ingénierie système

Energie solaire

Optimisation des process

C2E et Audit énergétique

Analyse environnementale

Tableaux croisés dynamiques

Norme ISO 9001

SME et ISO 50001

Norme ISO 14001

Réglementation thermique 2012

Thermique du bâtiment

Smart Grid

Norme EN9100

NADCAP

Audit qualité