Aymeric LAURENT

Plus d'une décennie d'expérience dans les services Telecom et les Technologies Media & Telecommunications.



Ancien consultant en stratégie des Telecoms



Excellente expérience et resultats dans le developement international et le management d'une équipe de vente avec une connaissance approfondie de l'espace Telco mondial.





Objectif



Diriger le developement commercial d'une societe internationale.



Spécialités: développement des affaires, négotiations de partenariats, management, international, UAE, Dubai, Afrique .



Mes compétences :

Manager

Marketing

Communication

Vente

Développement commercial

Business development

Négociation

Responsable commercial

International

Chargé d'affaires

Afrique

Gestion de projet

Ingénieur d'affaires

Management