Aymeric MALANDA

Consciencieux et productif, je suis titulaire d' un master 2 recherche en mécanique et matériaux structures et procédés, puis d'un master 2 professionnel en mécanique et matériaux, .Durant mon cursus universitaire, j'ai réalisé de nombreux stages dans le domaine de la caractérisation dynamique des matériaux ( Écaillage , Balistique,...).



De même, j'ai acquis une bonne maîtrise du logiciel déléments finis (Abaqus), du logiciel de résistance des matériaux (rdm 6) ,des connaissances théoriques ( Calcul non linéaire, dynamique rapide ,...) et dans l'expérimental (statique et dynamique) .



Mes compétences me permettront d'évoluer pleinement au poste d'ingénieur mécanique des matériaux ou d'ingénieur calcul dynamique ou ingénieur d'études et ingénieur R&D.



Email: aymericmalanda@gmail.com



Mes compétences :

RDM6

Abaqus/CAE

kaleidagraph

Gmpcad

Python