Aymeric VROOMHOUT

AUDENSIEL a été créé pour répondre aux besoins de nos clients en termes dinnovation et de services dans différents secteurs d'activité.



AUDENSIEL est multi-spécialiste avec des structures dédiées respectivement à la Finance, l'Assurance, l'Informatique Scientifique et Technique, la Santé et la Transformation Digitale :



Cette organisation flexible et réactive nous a permis de mettre en place des solutions et des réponses adaptées aux exigences et aux enjeux des grands donneurs dordre.



La fidélisation et la formation de nos collaborateurs sont pour nous une priorité. Elles garantissent leurs expertises techniques et métiers, nous donnant de ce fait un positionnement unique tant sur le conseil IT que métier.



AUDENSIEL est avant tout une aventure humaine et se différencie par le recrutement de collaborateurs performants et passionnés issus de grandes écoles et universités. Des tests techniques, des tests fonctionnels, d'aptitudes et linguistiques permettent de sélectionner les meilleurs talents.



Chaque profil est unique et possède une réelle polyvalence.



Il permet une parfaite adéquation aux impératifs de notre métier : productivité, conseil, motivation, résultats autour des aspects coûts / délais / qualité.



Le facteur humain est au cœur de notre projet dentreprise et le savoir-faire fédéré autour de nos talents porte les valeurs et limage du AUDENSIEL.



Parce quune chose est sure :



« Notre plus belle réussite, cest la vôtre ».