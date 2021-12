Ayoub ASSIF

J'ai débuté ma carrière autant que commerciale et technico commerciale dans des grandes entreprises.Vu que j'ai acquéri de l'expérience sur le niveau commerciale qui m'a poussé à changer mon activité vers les Call Centers.



Après j'ai développé mon activité de commerciale dans le secteur de l'immobilier ou j'ai eu pas mal de contact avec des jeunes entrepreneurs et des hommes d'affaires qui m'ont beaucoup motivés ce qui m'a poussé a créer ma propre boite nomée RSM SOLUTION PHONE qui est spécialisé dans différentes activités (Call Center, Agent Immobilier, Représentant des sociétés, Recrutement et Interim, Import & Export)



Mes compétences :

IMMOBILIER

RECRUTEMENT