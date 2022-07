Ayoub ELBANNANY

Master en Automatique et Informatique Industrielle. J'ai développé des nombreuses compétences au cours de mes expérience professionnelle et parmi elles j'ai à mon actif, la programmation des automates programmables industriels; développement des applications de supervision; contrôle-commande d'un système automatisé. Toutes ces expériences m'ont permis d'acquérir un bon esprit d'analyse et une aptitude à concevoir et c'est aussi ce qui m'a décidé à investir mes compétences dans le milieu industriel plutôt que celui de la recherche fondamentale.



Pendant ma formation technologique et universitaire, Licence techniques et mon Master techniques à FST de settat, j'ai développé ma passion et mon expertise en électrique , informatique industrielle et automatisme.



Mes objectifs professionnels:

- Conduite et gestion de projets.

- Modélisation, contrôle-commande et régulation des procédés.

- Programmation des automates programmables.

- Développement d’applications de communication et de supervision.



Mes compétences :

Programmation des API

Programmation des Microcontroleur

Génie électrique