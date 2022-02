Mounssif EL AMRI

My skills, my experience and my training cause me to share ideas, knowledge and information on communications networks. Why not share it will be through discussions on current topics and occupation?

My missions:

- Supplier management ...

- Lead Monitoring of internal process ...

- Quality Management System ...

- Customer relationships ...

In addition, research on new collaboration gives us a good opportunity for career development and expansion of the baggage.

It is my goal to bring the best ideas and to develop my personal skills and for all people.

Feel free to work me.



Version française :

Mes compétences, mes expériences & mes formations me provoquent de partager des idées, des connaissances et des informations sur les réseaux de communications. Pourquoi pas ce partage va être par des discussions sur les thèmes actuels et en occupation.

Mes missions pour :

- Gestion fournisseurs,...

- Suivi du processus interne,...

- Management système qualité,...

- Relations clients,...

En plus, la recherche sur nouvelles collaborations nous donne une bonne opportunité pour le développement du carrière et l'élargissement du bagage.

C'est mon objectif de mettre les idées exemplaires pour bien développer les compétences personnelles pour moi et pour toutes les personnes.

N'hésitez de me collaborer.

Je suis à votre disposition.



Mes compétences :

8D

5Pourquoi

Système de management : ISO9001, ISO16949, ISO1400

HACCP et OHSAS

5M

FTA

FIFO

5S

Six Sigma

Comptabilité générale

QQOQCCP

Statistiques

AMDEC/FMECA

Gestion tri

Formation