Ayoub MOUSLIM

Project manager et responsable de coordination, j'ai acquis une bonne base technique et autonomie. Ainsi la gestion de projet dans le respect des coûts, qualité et délais dans le monde de l'automobile et l'agroalimentaire suite aux différents projets effectués en France ou à l'étranger. ( Management 20 personnes )



MES COMPÉTENCES



Gestion de projet

Gestion de contrat de prestation

Management d'équipes ( 20 personnes )

Langage/logiciel : C/C++/ Matlab Simulink/ Scilab

Esprit d'équipe et travail autonome

Capacité à travailler sous pression et à exécuter plusieurs tâches à la fois

Gestion de la GMAO/ SAP

Démarche d'amélioration continue ( 5S, TPM, PDCA )



MES RÉALISATIONS



Intégration de différents process de production des véhicules : DS3 Cross back, Opel Mokka, Peugeot 3008 & 5008, Citroën C4

Mise en place dun service maintenance

Management d'équipes pluridisciplinaires

Augmentation de cadence de production

Intégration de logiciel GMAO



#Projectmanager#IngénieurD'affaire#Industrie#Automobile#Management#Génie industriel#GestiondeProjet#SLI#TPM#GMAO#Intégrateur#SAP