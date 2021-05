Ayoub MOUSSADIK

MOUSSADIK Ayoub, 21 ans



Lors de mes premières expériences professionnelles, j’ai pu acquérir de solides connaissances en comptabilité générale et une parfaite maîtrise des logiciels Word, Excel et Sage Comptabilité.

Au cours de mes expériences, j’ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine de management et finance, mais ainsi dans le domaine comptable (collaboration aux travaux de fin d’exercices jusqu’au bilan).

Au niveau d’expérience, J'ai passé 6 mois de stages ( service comptabilité , administratif et financier ).

Autonome, rigoureux et organisé, je souhaite rejoindre votre équipe afin d’évoluer et de mettre à profit mes connaissances au sein de votre structure.



Mes compétences :

Travail en équipe

Organisation

Optimisme

Rigueur

Adaptabilité

Respect des délais