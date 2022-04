Ayoub NASIRI

Ingénieur en Génie Industriel à l’Ecole Supérieure des Industries du Textiles et de l'Habillement ( ESITH ) après avoir passé 2 ans de classes préparatoires au centre d'Agadir





Je suis persuadé que la mise à profit de mes aptitudes me permettra d'atteindre les objectifs fixés par votre organisme



Mes compétences :

Python

C / C++

Java

Eclipse

XML

Visual Basic

MySQL

Minitab

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

HTML5

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Webmarketing