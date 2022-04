Ayoub NOURI

Je suis actuellement en post-doc au CEA LETI à Grenoble après avoir eu mon doctorat de l'Université de Grenoble-Alpes en avril 2015. Ma recherche porte sur les méthodes formelles pour la conception et le développement des systèmes embarqués: Modèles formelles, vérification formelle, méthodes statistique et stochastique, génération automatique de code distribué. En 2010, J'ai eu mon diplôme d'ingénieur en Génie Informatique des Systèmes Industriels de l'Institut Supérieur d'Informatique (ISI) en Tunisie où j'étais le leader du club des logiciels libres FreeWays. Je suis aussi titulaire d'un Mastère de recherche en Logiciel et Systèmes Critiques du même institut.



