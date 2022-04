Ayoub OUKHATAR

L'ingénierie des réseaux et systèmes de télécommunication , intéressé par les nouvelles technologies.



DOMAINES DE COMPÉTENCES :



- Télécommunications :les antennes,la Fibre optique, RTC, RNIS, X25, Frame Relay, ATM, SDH, PDH, OFDM et MIMO,GSM,UMTS,Wimax.



- Réseaux : TCP/IP,LAN,VLAN, Modèle OSI, Plateforme Cisco, Notions de Routage (OSPF, RIP, BGP, EIGRP, ),

Réseaux sans fils & Haut débit et nouvelles technologies IP, Programmation Réseaux, Technologies Internet & Sécurité informatique,administration et supervision systèmes.



- Communication numérique: Théorie de l'information, Codage/Décodage, Traitement numérique de signal, Modulations numériques (MIC, QPSK, QAM…), Systèmes de communications.



- Systèmes décisionnels: Datawarehousing,reporting,ETL (cognos8,SQLserver 2005)

- Virtualisation ; VMware ,Vsphere

- Programmation : Langage C, Java, SQL, HTML, PHP, JSP.



- Développement : Initiation à : J2EE, Android, Dotnet.



- Outils et logiciels : Eclipse, Netbeans, Sybase Power AMC, MYSQL, SQLServer2005, Cognos,

Wampserver, packet tracer, Vmware, Radio Mobile, Labview, ADS, CST-MW.



- Système d’exploitation : Windows (XP, 7), Linux (Ubuntu, CentOS,Fedora).







Facilité d'Adaptation, Dynamique et Compétent,

Esprit d'équipe et sens de Responsabilité.



