Ayoub RHAMRI

Je suis à la recherche d'un contrat en alternance ou d'un CDD pour me permettre de travailler en même temps que mes études. J'aimerai pouvoir assimiler vie professionnelle et personnelle afin d'avoir un équilibre très important. Cela se construit des maintenant.



Mes expériences professionnelles passées ainsi que mes formations m'ont permis d'acquérir je dirais des compétences et des savoirs qui me permettront de mener à bien mes objectifs à long terme.

Mais également pour mes objectifs à court terme.



En effet, j'aimerai être un partisan du monde du marketing digital, considéré comme le marketing du futur. Je suis très à l'aise avec tout ce qui est internet, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter...



Mes compétences :

Adaptabilité

Webmarketing

Esprit d'équipe

Community management

Marketing

Communication