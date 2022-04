Motivé et actif. Ces deux caractères en particulier, en plus de la formation, me font conscient des attentes des entreprises envers un stagiaire, éventuellement un cadre ingénieur . C'est pourquoi je veux synchroniser ces attentes avec les miennes pour mettre mes compétence au service du milieu professionnel. Ainsi acquérir de ce dernier, l’expérience et les bons pratiques professionnelles pour coïncider ce que j'ai appris avec ce que je dois réaliser comme missions.