Ayoub SAMHAR

Bonjour

Je suis un jeune marocain âgé de 29 ans, Responsable production/qualité au sien de ATLANTIC INDUSTRIES depuis 2 ans ,j’ai travaillé comme technicien au sien de PLASTIMA dans le service Extrusion, nappage et d’enduction et cela depuis 3 ans ,je supervise une équipe en production de 15 personne , avec une expérience comme agent de maintenance au sien d’INESS, diplômé d’une licence professionnelle Qualité Sécurité Environnement au sein de l’HESTIM, et un master en Qualité Sécurité Hygiène et Environnement au sein de Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,je souhaite à présent diversifier mon champ de compétences et acquérir de plus grandes responsabilités...



Mes compétences :

Technicien maintenance

Minitab

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Extrusion