Fatiha HAMDAOUI

Capacité de mettre en œuvre et d’anticiper les actions nécessaires pour optimiser l’utilisation des moyens de production, et des flux d’information dans une démarche d’amélioration continue.

Mon expérience dans le secteur de l’industrie automobile, ainsi mon Exécutive Master 2 m’ont permis d’acquérir des compétences techniques, managériales et communicationnelles.

Durant mon cursus professionnel, j’ai pu relever des challenges de démarrage de nouveaux sites de production (l’établissement des cahiers des charges, la recherche & sélection des fournisseurs, pilotage des chantiers sur terrain, l’implantation et la mise en marche des équipements de production) et contribuer à la réalisation de nouveaux projets permettant le progrès de la société.



Mes compétences :

Amélioration continue

AutoCAD

Gestion de projet

Qualité

Management

Informatique

Leadership and team management

Gestion du stress

Gestion des flux et leur simulation