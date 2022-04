Ayrton DELAPORTE

Mes compétences :

Soudure / prepa : PMI BTI PMZ

Tirage de câble horizontal et vertical en fibre optique

Extraction de la fibre sur PB ( Acôme , 3M et Tyco )

Raccordement client ( installation PTO , box et decodeur )

Soudure PA et BTI

Installation POP / MEC dans PMZ

Reflectometrie et laser

Black Box

Jartierre NRO

Pose et configuration de camera video surveillance



Je suis actuellement technicien soudeur fibre optique au sein de l'entreprise sogetrel.







Bac PRO SEN ASI

Habilitation N1

Permis B

Formation amiante

Habilitable B2V H0V BC



