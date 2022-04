Ayrton ESTRE

Passionné par la nature et l'architecture, j'ai entrepris mes premières études dans le domaine technique de l'aménagement de l'espace. J'ai poursuivis l'ensemble de mon cursus en alternance, celui-ci fût riche de stages, rencontres et découvertes ! Diplômé de l'IFAG (école n°1 de l'entreprenariat, 16 campus en France), j'ai acquis une vision globale du monde de l'entreprise sur les pôles communication, marketing et commercial.

Ma passion de communicant et ma culture client m'animent au quotidien !

Fervent de bien-être, je partage ma vie entre la région Centre et Lyonnaise...



Mes compétences :

Communication

Conseil

Organisation d'évènements

Relationnel

Tourisme

Vente

Gestion

Marketing

Management