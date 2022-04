Aysun CAYA

Passionnée par le management par la qualité ou encore la gestion de production, j'ai pu mettre en oeuvre mes connaissances et compétences au travers de mes divers emplois.



Etre l'interface technique et fonctionnelle entre l'entreprise et ses clients me permet de développer un réel goût de l'organisation et de la communication.



Volontaire et Dynamique, c'est à travers l'écoute du client mais aussi par la veille industrielle et normative que j'ai pu participer à la mise en place d'un processus de service après-vente compétent et réactif au sein de l'entreprise. Enfin, la satisfaction du client, au cœur des préoccupations de l'entreprise Netika, m'a permis de participer à la vie du produit KaliLab dans le respect des exigences.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Assurance

kaizen

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Qualité

TPM