Aysylu IONOVA

Chef de produit avec l'expertise de la gestion de marques et de la création de nouveaux produits innovants dans les domaines de la beauté, de la pharmacie et des boissons. Expérience du travail dans un environnement rapide/en mouvement, capacité à comprendre rapidement la mission, la vison et les valeurs d'une marque. Possédant une capacité à appréhender les perspectives du planning stratégique, le développement sur le long-terme, et tous types de promotion et de recherches. Team player, d'une écoute attentive, communicante persuasive avec une approche créative centrée sur l'idée de maximiser l'efficacité et rationaliser les coûts.