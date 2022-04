Ayumi PIED TAGA

Postes recherchés : AMOA, responsable équipe testing



Secteur : Banque, Finance.



Compétences : Rédaction de cahiers des charges, Validation de spécifications fonctionnelles, Elaboration de plans de test et de cas de test, Tests ou Suivi de recette, Accompagnement au changement (Rédaction de manuels utilisateurs, Présentation des applications et Support fonctionnel et technique aux utilisateurs) Pilotage et support de la mise en production.



Connaissances techniques : Bureautique Windows, MS-Project, Quality Center/Test Director, MEGA, FAILE-AID, ENDEVOR, DB2, TSO, JCL, CICS, MAINFRAME/MVS.



Qualités personnelles :

Grande capacité d'adaptation, Esprit d'initiative, Pro-activité, Autonomie, Bon relationnel, Esprit de synthèse, Motivation au travail.



Mes compétences :

AMOA

Assistance à la maîtrise d'ouvrage

Banque

Chef d'équipe

Coordination

DIRECTOR

Finance

Maîtrise d'ouvrage

Pilotage

Plan de test

Quality

Quality center

Test

Test Director

Test Plan

Testing