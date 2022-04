Ayyoub NAFI

Jeune ingénieur diplômé de deux Master 2 :en Electrotechnique option Compatibilité Electromagnétique et en CEM des Systèmes Industriels, avec un profil R&D via mes expériences en tant qu’ingénieur d’études et chargé de projet stagiaire au sein des Laboratoires LAMEL et LASMEA, et des UNIVERSITES DE JIEL et BLAISE PASCAL.Mon objectif c'est de pouvoir créer un réseau professionnel qui pourra m'aider dans ma recherche d'un travail qui correspond à mon statut.







Mes compétences :

CEM

Compatibilité

Compatibilité électromagnétique