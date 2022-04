Bonjour,



Actuellement Media Planner chez Carat à Dubaï, je fais partie de la très grande famille Aegis Dentsu Network et gère des campagnes de publicités dans la région MENA pour de grandes marques multinationales.



Je suis également ouvert à toutes nouvelles propositions de postes en France ou à l'étranger dans les régions suivantes: Moyen-Orient, Europe, Asie, Amériques.



N'hésitez pas à m'adresser votre offre, je la considérerai avec la plus grande attention et ne manquerai pas de vous répondre dans les plus bref délais.



Cordialement,



Azad ADHAM



• Email: azad.adham@gmail.com



• Phone: +971 (0) 55 911 0682



• Skype: adham.azad



Mes compétences :

Stratégie digitale

Branding

Account management

Créativité

Luxe

Réactivité

Marketing

Publicité

International business development

Relations internationales

E-business

Gestion de projets internationaux

Community management

Microsoft PowerPoint