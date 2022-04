Azad Khemiss

Paris 75012



Objet : contrôleur de gestion



Madame, Monsieur,



Au sein de sncf interservices filiale du groupe Sncf, j'ai eu le role de consultant mise a dispostion comme controleur de gestion transport route pour la maintenance industrielle du materiel roulant de la Sncf. Je suis desormais integré en CDI au sein de SNCF dans le domaine materiel comme controleur de gestion operationnel afin d'optimiser le pilotage de la supply chain industrielle des usines ( technicentres) de la maintenance SNCF.



Pour cela, j'ai la charge d'une part du controle et suivi de la facturation des depenses logistique transport envers les differents prestataires Sncf et d'autre part la charge de l'élaboration d'outils statistiques et de tableaux de bord mis a dispostion des managers operationnels Sncf dans le but d'ameliorer leurs prises de decisions.



Mes compétences :

Audit

Audit externe

Audit interne

Biotechnologie

Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion

Développement durable

indicateur

ONG

Santé

Tableaux de bord