Je suis magistrat de profession .Après l'obtention d'une maîtrise en droit privé,j'ai integré l'Ecole Nationale de la Magistrature de Bordeaux .

A la fin de ma formation j'ai occupé plusieurs fonctions :Juge d'instruction,juge de siège,Procureur de la République,Substitut Général et conseiller à la Cour d'Appel.



Ensuite ,j'ai integré une société privée,la Comorienne de l'Eau et de l'Elecricité ,alors filliale de Vivendi Universal comme conseiller juridique .

A ce titre j'ai dû reorganiser le Service .Je gérais l'integralité des aspects juridiques de l'entreprise aussi bien au niveua nationale qu'international et le s risques juridiques et judiciaires.



J' ai repris mes études en 2004 pour préparer un master 2 en droit public comparé à l'Université de Perpignan .La même année ,j'ai péparé et obtenu un diplôme en relations internatinales à l'Université Lyon 3 Jean Moulin ;

En 2005 ,j'ai préparé et obtenu un Master 2 à finalité professionnelle en Sciences Politiques (Politique et Stratégie d'Action Publique Internationale, spécialité ONG/O.I.G)



J'ai occupé une fois encore les fonctions de Procureur de la République pendant 4 ans .A près un deuxième passage à la Cour d'Appel,je suis actuellement le coordonateur National d'un Programme d'Appui au renforcement de l'Efficacité de la Justice et au respect des Droits de l'Homme financé par les Nations-Unies et géré selon les procédures en vigueur aus Nations-Unies .

Ce Programme consiste à mettre en oeuvre aussi bien des actions concrètes que des reflexions pour améliorer les performances de la justice et des droits de l'Homme .



A titre d'exemple,je pilote la diffusion du droit par l'élaboration des receuils de textes,la construction et la réhabilitation de Palais de justice et des prisons,l'élaboration et la mise en place d'un politique nationale des Droit humains et une autre relative à l'Assistance judiciaire ... et la mise en place de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des libertés .



Je suis également impliqué dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.



En dehors de mes obligations professionnelles ,je suis consultant pour plusieurs agences onusiennes et je suis membre actif de plusieurs Ong comme le Croissant-Rouge Comorien(juriste),la Coalition Comorienne pour la Cour Pénale Internationale(membre fondateur et Sécrétaire Général),l'Observatoire Nationale de Lieux de détention (Membre fondateur et Chargé d'études),de l'Association des Juriste pour la Promotion de l'Etat de droit...



Je Recherche des oppotunités dans les organisations internationales (gouvernementales ou non) pour raffermir mon expérience et la mettre au service des gens .

Je suiségalement interessé par des consultations nationales ou internationales .



Mes compétences :

Gestion de projet

Politiques publiques

Droits de l'homme

Conseil