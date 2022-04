Azara SAWADOGO

Compétente dans les activités de maîtrise d'ouvrage avec une base métier en finance, je suis prête à relever de nouveaux défis.



With a proficiency in financial business analysis and information system analysis, I am willing to take new challenges.



Mes compétences :

Rédaction spécifications fonctionnelles

Bilingue Anglais Français

Gestion et comptabilisation titres financiers

Conception et exécutions scénarios de tests