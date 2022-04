Azddine ADNI 24 ans, célibataire de oud zem , titulaire d’une technicien en électricité de maintenance industriel

Au cours de ma formation, j’ai eu l’occasion d’effectuer un stages pratiques à l’OCP.

mon expériences m’a permis de mettre en pratique mes connaissances acquises durant ma formation et surtout de renforcer mes qualités professionnelles qui me permettront d’intégrer le monde professionnel.

Mes compétences se basent essentiellement sur deux piliers technique et informatique.

A. Pour le côté technique je maîtrise :

Comptabilité générale et analytique

Management des organisations

Marketing et techniques de vente...

B. Et informatique je maîtrise également les logiciels :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

ET Microsoft Access.





