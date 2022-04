Bonjour,



Ayant toujours été passionné par le bâtiment et ingénieur diplômé de l'école ESTP, je souhaite construire une carrière en conduite de travaux. Je suis disponible immédiatement et dans toute la France.



N'hésitez pas à me contacter afin d'avoir plus d'informations.



Cordialement.



Azeem ARSHAD.



Mes compétences :

Autocad

Visual Basic

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ArchiCAD