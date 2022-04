Je m'appelle Aziadée ABBOU, je suis en recherche active d'un poste de Responsable Qualité Sécurité Environnement.

-Après l'obtention du Master de Recherche en Chimie Appliquée et Génie des procédés industriels à l'ENSCP, mon souhait initial était de préparer une thèse que je n'ai pu concrétiser par faute de financement.

-J'ai travaillé par la suite pendant 6 mois chez Téléperformance en qualité de Téléopératrice. Cette expérience m'a permis de gagner en maturité, de vaincre ma timidité et de relever les défis.

-Compte tenu de mes compétences en chimie et de mon intérêt pour la qualité, j'ai préparé un Master professionnel en contrôle Qualité des Aliments et des produits de Santé à la faculté de Pharmacie et des Sciences Biologiques que j'ai obtenu avec succès après un stage effectué au CRECEP (Centre de Recherche, d'Expertise et de Contrôle des Eaux de Paris).

-Ce Master m'a permis d'occcuper le poste d'Ingénieur Chimiste au sein d'une PME spécialisée en cosmétiques et parfums (Camiflor).Je m'occupais essentiellement de l'élaboration du cahier des charges dans lequel sont définies les caractéristiques et les orientations des nouvelles formules chimiques dans le cadre du développement de nouveaux parfums, je gérais la conception de nouvelles compositions de matières premières à base d'huiles essentielles naturelles ou synthétiques, j'analysais la qualité des espèces chimiques en présence à l'aide du chromatographe en phase gazeuse ainsi que l'interprétation des résultats.je m'occupais également de l'échantillonnage des matières premières pour parfum dans l'alcool. je négociais les tarifs et les délais avec les fournisseurs.

-Après ces 3 années d'expériences très enrichissantes, j'ai souhaité élargir mon domaine de compétences en portant mon choix sur l'environnement, la sécurité et le développement durable. A cet effet, j'ai décidé de préparer le diplôme de Responsable des Systèmes de Management Intégrés QSE en alternance.

-A ce titre, mon expérience chez Pomona EpiSaveurs s'est inscrite dans la mise en place de la Démarche de Développement Durable en vue d'intégrer la démarche sécurité/environnement au Système de Management de la Qualité pour aller vers un Système de Management Intégré QSE. J'ai non seulement découvert le domaine de la distribution en agroalimentaire mais j'ai aussi mené à bien toutes les missions relatives aux sujets QSE suivantes:

Dans le cadre de la démarche environnementale, j'ai intégré via la charte QSE, les critères de développement durable dans la sélection des fournisseurs afin de connaître laurs engagements sur le plan environnemental et sociétal. j'ai également effectué une enquête auprès des fournisseurs sur leurs politique d'approvisionnement d'huile de palme durable qui m'a permis de répondre à l'appel d'offre d'un nouveau client.

Dans le cadre de la démarche sécurité, j'ai effectué le suivi des accidents de travail avec arrêt et j'ai pu ainsi élaborer des actions de prévention. j'ai suivi également l'évolution trimestrielle des indicateurs de prévention des accidents de travail avec arrêt (Taux de fréquence et Taux de gravité) afin de déterminet le niveau du rique pour l'entreprise et ainsi se positionner par rapport à son secteur d'activité. j'ai mis en place la veille réglementaire Qualité-Sécurité-Environnement (Produits lessiviels/Biocides; ICPE; Déchets; Bruit; Eau; Air.

.). J'ai éléboré l'Analyse environnementale en parallèle à la mise à jour du Document Unique de Sécurité pour l'évaluation des risques professionnels.

- Ma dernière expérience chez SARL CVH en qualité de Responsable des Achats consistait à démarcher de nouveaux fournisseurs afin de développer de nouveaux produits alimentaires.



Mes compétences :

Analyse environnementale

Assurance

Assurance Qualité

Audit

Audit interne

Chimie

Contrôle qualité

Document Unique

Génie des Procédés

Genie Des Procédés Industriels

Plan de prevention

Prévention

Procédés industriels

QSE

Qualité

Techniques d'audit

Veille

Veille réglementaire

Veille reglementaire QSE