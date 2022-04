Aziddin ZIDI

Top Manager en grande distribution avec 08 années d'expérience.



Hautement qualifiés dans les résultats principaux des équipes entraînées , recruter et retenir les meilleurs talents , développer les plus performants , la planification de la relève , ce qui augmente le chiffre d'affaires et maximise les résultats .



Reconnu comme un professionnel dédié avec un niveau élevé d'adaptabilité , d'intégrité , la capacité à identifier les points forts et l'autonomisation des équipes pour réussir dans tous les domaines de l'entreprise .



Leadership exceptionnel , organisation , communication orale / écrite , qualités interpersonnelle , capacité d'analyse , de résolution de problème et de gestion des situations .



Vaste expérience de la gestion des budgets et prendre la responsabilité de P & L. À l'aise avec l' examen et l'analyse de l'information financière .



Sens aigu des affaires solides - capables d'identifier et de travailler avec des partenaires commerciaux clés afin de maximiser les résultats commerciaux .



Excellentes compétences en gestion de projet . Capacité de déterminer les priorités



La réalisation de tous les buts et les objectifs avec succès selon la conformité entreprise , tout en maintenant le plus haut niveau de l'engagement et de la satisfaction client .



Capacité à travailler dans un environnement culturellement diversifié .



Prospérer dans des environnements de travail à la fois indépendants et de collaboration .



Mes compétences :

Intégrité