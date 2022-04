Aziri SAFIA

• Maîtrise en biologie et biotechnologie

• 2 ans de stage dans les recherches scientifiques

• PCR quantitative, DDRT-PCR, Clonage, séquençage, ELISA, Northern blot

• Culture cellulaire, comptage des cellules, décongélation, chambre de Boyden, la lame de Malassez, extaction ARN, hybridation in situ

• Spécialisé en préparation des échantillons : digestion trypsique, purifications, dessalage, des protéines et peptides, analyses par spectrométrie de masse MALDI-TOF (mode linéaire, réflectron, PSD),nanoLC-ESI-IT-MS/MS (système HPLC-chip-MS, Agilent Technologie utilisation des banques de données pour l’identification des protéines

• Connaissances en informatique : Word, Excel, PowerPoint, logiciel FlexControl, FlexAnalysis, Sequence Editor et BioTools, GenBank, Swiss-Prot, InterPro

• Dynamique, responsable, esprit d’équipe et sérieuse et assidue

• Chromatographie : exclusion stérique (Akta Purifier, GE Healthcare), affinité (TiO2, IMAC), de phase inverse C18



Mes compétences :

Biotechnologies

Biologie

Santé