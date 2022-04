Aziz Abdoulaye KONE

Business owner at Dismatecs Faso



DISMATECS est spécialisée dans la distribution de matériels techniques et scientifiques.

Après une dizaine d’années d’activité dans d’autres pays de la sous-région, nos services se tiennent, maintenant, au Burkina Faso, à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération, dans les meilleurs rapports client/fournisseur.

Nous vous proposons une gamme étoffée de matériels et produits en :



 Chimie

 Biochimie

 Biologie

 Biotechnologie

 Physique

 Analyse de l’eau, du sol et de l’air

 Matériels et instruments

 Accessoires et consommables de laboratoire

 Matériels et consommables informatiques etc.



DISMATECS vous propose toute cette gamme de produits avec un rapport prix-qualité du produit et de la prestation défiant toute concurrence. Tous nos produits sont d’origine Européenne ou Américaine et sont livrés à nos clients sous emballage d’origine. En outre, nous vous offrons surtout l’assistance en conseillers d’une équipe de spécialistes chevronnés.





Mes compétences :

Microsoft office

Présentation powerpoint

Photomontage

Réseaux sociaux professionnels

Rédaction

Discipliné et motivé

Discipline. savoir de la qualité de vie et de

Responsabilité sociale des entreprises

Reporting

Ouverture d'esprit et communication