Aziz AFFARI*

Abdelaziz AFFARI,marocain,agé de 39ans.

j'ai débuté ma carriére dans l'industrie pharmaceutique en tant que délégué médical au sein du premier laboratoire national spécialisé dans la fabrication, l'importation, la distribution et l'exportation des produits pharmaceutiques :LAPROPHAN

Cette expérience que j'ai commencé dans la région de l'oriental pendant deux ans m'a permis d'acquerir un savoir-faire dans le domaine commercial: prise de contact, présentation et argumentation ainsi que la conclusion de partenariat.

Pendant cette période mes ventes étaient trés satisfaisantes,ce qui a encouragé la société à me proposer un poste d'attaché hospitalier dans le plus grand centre hospitalier universitaire du Maroc :CHU RABAT-SALE ou j'ai pu cotoyer les sommités du monde de la médecine,et ou j'ai pu développer de bonnes parts de marché pour l'ensemble des produits dont j'avais la charge.

Ceci m'a valu une autre promotion en tant que manager d'une équipe de visiteurs médicaux du CHU,poste que j'ai occupé pendant deux ans.

Depuis une année, j'occupe le poste de responsable régional avec un effectif plus important.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Communication

Responsabilité

Professionnalisme