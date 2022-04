Aziz AGREBI

Etudiant en master à l’ESSEC Business School et suivant la filière Finance d’entreprise, je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage de 24 mois.

Ayant un goût prononcé pour l’analyse et les chiffres et ayant déjà effectué de nombreuses expériences en entreprise qui ont consolidé mes capacités à travailler en équipe dans un environnement professionnel, je désire désormais mettre mes qualités d’adaptation, mon dynamisme et mon esprit d’initiative au service d'une banque d'affaire ou d'un fonds d'investissement.



Mes compétences :

Excel